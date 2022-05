Hat die Bundeswehr Ausbilder an der Ukraine-Front? COMPACT.Der Tag

Finnland und Schweden haben am Mittwoch offiziell ihre Mitgliedschaft in der Nato beantragt. Die Botschafter beide Länder übergaben die entsprechenden Schreiben am Vormittag an den Generalsekretär der Organisation, Jens Stoltenberg. Zuvor hatten die Parlamente in Helsinki und Stockholm mit großer Mehrheit für den Beitritt votiert. Die Mitgliedschaft muss nun von den 30 bisherigen Nato-Staaten ratifiziert werden. Russlands Präsident Wladimir Putin erklärte unterdessen, der Schritt der beiden nordischen Länder stelle keine Gefahr da. Er warnte jedoch vor dem Aufbau einer militärischen Infrastruktur auf beiden Territorien. In diesem Fall werde Moskau reagieren. Und damit herzlich Willkommen zu COMPACT.Der Tag am 18. Mai.

Das sind einige unserer Themen: Wirklich Corona? – Geheimnisvolle Viren in Nordkorea

Ukraine-Krieg – Sind Ausbilder der Bundeswehr schon im Kampfgebiet?

Lebensmittelkrise – Warum Freddy Ritschel sein Bier nicht als Dünger nutzt

Das Letzte – Asow-Regiment: Das Ende der Wolfsangel? Quelle: COMPACTTV