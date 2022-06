Auf den Inhalt kommt es an – Peter Boehringer im Interview

Die Inhalte sind das Entscheidende, sagt Peter Boehringer. Und die AfD ist eindeutig eine Programmpartei – ganz im Gegensatz zu den Altparteien, wo sich vor allem junge Politiker einfach nur selbst darstellen, ohne wirklich etwas zu sagen zu haben. Boehringer ist auf dem Bundesparteitag der AfD in Riesa zum zweiten stellvertretenden Bundessprecher gewählt worden.

Und die Inhalte will er in der Programmkommission vorantreiben. Im AfD-TV-Interview vor Ort in der Sachsen-Arena erläutert Boehringer als frischgebackenes Vorstandsmitglied seine Vorstellungen.

Neben der inhaltlichen Arbeit an der Parteispitze will Boehringer auch die parteinahe Desiderius-Erasmus-Stiftung weiter voranbringen, deren Vorsitzender er in den vergangenen Jahren war. Die Stiftung kann nur dank Spenden arbeiten – staatliche Zuwendungen werden ihr verwehrt. Illegal, wie Boehringer betont, während die Stiftungen der Altparteien mit horrenden Summen vom Steuerzahler bedacht werden. Auf die Arbeit im Vorstand freue er sich schon: „Wir werden ein harmonisches Team bilden, und das ist viel wert. Deshalb müssen Machtkämpfe in Zukunft mit aller Macht zurückgedrängt werden.“

Quelle: AfD Deutschland