Polizeigewalt bei Demos: Ralf Ludwig mit Stephan Brackmann und Janko Williams

In der heutigen Folge spricht Ralf Ludwig über Polizeigewalt, die zum Beispiel Stephan Brackmann in Berlin erfahren musste. Stephan ist Organisator bei Querdenken und hat sich deeskalierend verhalten und wurde von Polizisten am Ellenbogen verletzt. Janko Williams war als Jurist vor Ort und schildert seine Eindrücke!

Quelle: Klagepaten