Augenblick – Felix van Frieden

Wir sind in der Fülle, aber gleichzeitig in der Illusion des Mangels. Wenn alle das tun, was sie wahrhaftig lieben, erschaffen wir so ganz automatisch die Neue Erde. „Unsere Arbeit ist manifestierte Liebe.“ Es ist alles umsetzbar, wenn wir es schaffen, über uns hinauszuwachsen! Philosophie, Spiritualität und 2 Regeln – Alles, außer Politik – und das in 2 Minuten! Heute erwartet Sie ein inspirierendes Gespräch mit Felix van Frieden über Meditation, Fülle und Mangel, Energie, wichtige Bücher, Siddhartha und wie wir es schaffen, wirksam zu handeln.

Wozu sind wir hier, wozu haben wir unsere Talente, was können wir bewirken, wenn wir Gier, Neid und Hass beiseite lassen? Wenn wir uns die Welt von oben anschauen, sehen wir einen Haufen Probleme, dennoch ist alles veränderlich und umsetzbar, wenn wir über uns hinauswachsen und Gutes in die Welt tragen. Noch sind wir in einer Übergangszeit, in der Angst vor Ablehnung eine Rolle spielt, aber das Gute wächst unaufhaltsam, wenn wir zunächst an uns arbeiten und Vertrauen haben, dass im richtigen Moment das Richtige passiert. Quelle: apolut