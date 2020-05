Inelia Benz: Updates über den "Split" im menschlichen Kollektiv

"Dieses Video ist so ziemlich der letzte Aufruf zur Erfüllung des Grundes, warum Sie geboren wurden, aufgewacht sind und hier in dieser Periode in Zeit und Raum an Ihrer Selbstermächtigung zu arbeiten begonnen haben.", so kommentiert Inelia Benz ihre Videobotschaft und fährt fort: "Hören Sie es sich wirklich an, teilen Sie es mit anderen und tun Sie, was es von Ihnen verlangt. Ja, es ist Zeit."

Das Team von ExtremNews hat das Video nun auf deutsch übersetzt!

Englisches Originalvideo: https://www.youtube.com/watch?v=xJCWKaTlRcw

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://ineliabenz.com