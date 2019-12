Heiko Schrang sieht Zeichen, dass wir uns in einem Erwachungsprozess befinden

Die Zeiten stehen auf Sturm. Wer nicht seine Segel richtig gesetzt hat, wird 2020 unliebsame Überraschungen erleben. In den unruhigen und hektischen Zeiten, die mehr und mehr Menschen als Unfrieden im Außen spüren, ist es wichtiger denn je, einmal innezuhalten. Eine gute Unterstützung dabei ist die Einkehr zu sich selbst, um den inneren Frieden zu finden.

Viele die in diesem Jahr bei meiner großen Meditation für Liebe und Frieden in der Welt teilgenommen haben, konnten genau das spüren. Einen Tag vor Weihnachten erhielt ich einen Brief, der mich tief bewegt hat. In der neuen Sendung von SchrangTV möchte ich Euch daran teilhaben lassen. Er ist ein Zeichen dafür, dass wir uns in einem Erwachungsprozess befinden und immer mehr Menschen die Lügen hinter der Politik und den Medien durchschauen. Ich wünsche Dir und Deiner Familie eine besinnliche Weihnachtszeit und alles Liebe!





Quelle: Schrang TV