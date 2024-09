Frankreich: Gesetz gegen "Sektenexzesse" kriminalisiert Alternativmedizin

In Frankreich wurde per Gesetz der „Stand der Wissenschaft“ zu einer unumstößlichen Wahrheit erhoben. Wer von empfohlenen medizinischen Behandlungen abrät, kann künftig mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden.

Wer in Frankreich von Behandlungen abrät, die „nach dem Stand der medizinischen Kenntnisse offensichtlich geeignet“ zur Behandlung sind, kann künftig für bis zu drei Jahre ins Gefängnis wandern oder eine Geldstrafe von bis zu 45.000 Euro kassieren.

Dadurch wird der sogenannte „Stand der Wissenschaft“ im Bereich der Medizin per Gesetz in den Status einer unumstößlichen Wahrheit gehoben. Wer widerspricht, wird eingesperrt. Zugleich sollen Zweifel an Maßnahmen, wie den während der „Corona-Pandemie“ eingeführten mRNA-„Impfungen“, zukünftig als „sektiererische Aberration“ gelten. Damit verlieren kritische Ärzte die Möglichkeit, Menschen vor riskanten medizinischen Eingriffen zu warnen, sobald führende Wissenschaftler sie empfehlen.

Obwohl der Staatsrat und die Opposition das Gesetz als freiheitsfeindlich einstuften, wurde es vom französischen Parlament angenommen. Das Ziel ist klar: Bei einer weiteren „Pandemie“ soll Kritik, die in den Corona-Jahren noch möglich war, von vornherein strafbar sein. Diese Vorbereitungen, um in Zukunft den letzten Widerstand im Keim zu ersticken, zeigen eindringlich, wie wichtig eine Aufarbeitung aller Lügen und Menschenrechtsverletzungen dieser Zeit ist.

Denn man muss wissen, dass Emmanuel Macron zu den Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums WEF gehört. Zu dessen Partnern wiederum gehören Pharmakonzerne wie z.B. Pfizer, Moderna und AstraZeneca, weshalb das WEF natürlich auch deren Interessen vertritt. Vor diesem Hintergrund ist sehr fraglich, ob Macron hier wirklich das Wohl seines Volkes im Auge hat.



Quelle: Kla.TV