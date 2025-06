Im Gespräch: Karin Leukefeld: Droht ein Flächenbrand im Nahen- und Mittleren Osten?

Als wäre die internationale Lage mit dem Ukraine-Krieg nicht schon brisant genug, eröffnet Israel mit seinem Angriff auf den Iran einen neuen Kriegsschauplatz. Nach Lage der Dinge sind die USA in diesen Krieg zutiefst involviert, da Israel weder über die finanziellen noch über die Waffen- und aufklärungstechnologischen Möglichkeiten verfügt, um einen solchen Angriff allein durchführen zu können. Die israelische Regierung ist entschlossen, das Territorium Israels massiv zu erweitern und sich im Zuge seiner Groß-Israel-Strategie auf die umliegenden Länder auszudehnen.

Der kollektive Westen unterstützt diese imperialistische Strategie, die sich bis zum dritten Weltkrieg ausweiten könnte.

In ihrem peinlichen Opportunismus sagte die deutsche Regierung, „Israel habe das Recht, sich zu verteidigen“. Damit sagt sie gleichzeitig: „Angriff ist die beste Verteidigung“. Mit dieser Aussage tritt die deutsche Regierung die UN-Charta und das Völkerrecht in die Tonne. Auch muss man der deutschen Regierung zumindest indirekt mit Schuld an der Kriegsentwicklung geben, da sie seit Jahrzehnten Israel mit Waffenlieferungen unterstützt. Darüber hinaus hat sie den Genozid in Gaza nie eindeutig verurteilt.

Das Interview mit der Nahost-Korrespondentin Karin Leukefeld führte Ullrich Mies.

Quelle: apolut