Im Visier des Siegespfeils – 48. Nationenrede von Kla.TV-Gründer Ivo Sasek

Nur Taten zählen – aber welche? In seiner 48. Nationenrede richtet Kla.TV-Gründer Ivo Sasek seine härtesten Pfeile direkt auf die Schlagader des 666-Kraken. Wie stark sein Bogen gespannt wird und wie machtvoll diese Pfeile durchschlagen – darüber entscheidet der Arm des Volkes.

Wir sind so überspannt, so ausgelaugt von der ständigen Panikmache und dem andauernden Allfrontenkrieg, dass unsere Wünsche die Realitäten mittlerweile völlig ausblenden. Wir sind derart erschöpft, ermüdet von dem unaufhörlichen Schwall negativer Worte und Ereignisse, dass wir am liebsten nichts mehr hören, nichts mehr sehen und über nichts Negatives mehr reden möchten.

Ich leuchte nun etwas aus, welche Taten zu erbringen sind und welche Gesetzmäßigkeiten einzuhalten sind, damit wir berechtigte Hoffnung und Ruhe finden können: Während für die einen die Sonne der Gerechtigkeit endlich am Aufgehen ist, versinkt sie für andere gerade wieder in neuen Abgründen finsterster Skepsis. Hier also frohmachende neue Hoffnung und da überschäumendes Misstrauen – das Chaos könnte wieder einmal nicht perfekter sein. Werden sich jemals alle Seiten einig sein? Oder bleibt die allseitige Hoffnung, dass sich endlich Abend und Morgen, Tag und Nacht küssen werden? Bleibt das ein ewig unerhörtes Gebet, ein sich nie erfüllender Wunschtraum?...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV