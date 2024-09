M-PATHIE – Zu Gast heute: Stefan Lanka “Frieden ist die Grundlage für Gesundheit”

Dr. Stefan Lanka ist Virologe. Durch seine ersten wissenschaftlichen Arbeiten hat Lanka festgestellt, dass das Modell der Virentheorie falsch ist. Heute ist er in Deutschland der führende Virologe, der sagt: “Es gibt keine Viren.” Lanka kann das durchaus mit wissenschaftlichen Methoden nachweisen. Das hat er zahlreich auch veröffentlicht. Das führte dazu, dass die einen ihn loben und die anderen ihn für einen verirrten Spinner halten. Auch in den Vereinigten Staaten ist Lanka kein Niemand. Hört man ihm unvoreingenommen und mit offenem Geist zu, versteht man, dass da was dran ist. Die ganze Geschichte der Virentheorie ist äußerst fraglich. Louis Pasteur und Robert Koch waren nicht nur Wissenschaftler. Sie waren auch Betrüger.

Das sagt nicht etwa Stefan Lanka, sondern man findet ihre Betrügereien im Sinne ihrer Virentheorien in deren Biographien – in Buchform sowie in Dokumentarfilmen. Heute versteht Lanka die Virentheorie als eine politische Angsttheorie, die oft dann als Impfkampagne verdreht wird, wenn politische Narrative verändert werden sollen. Damit die Normalbevölkerung die Theorie unhinterfragt übernimmt, gibt es die Impfindustrie, die schon beim Säugling in Gang kommt. Lanka hat sich bis heute den Kritikern seines Faches oder verwandten Themen immer gestellt. Heute versucht Lanka, den Menschen auf seinen Vorträgen ein Bild der Biologie zu vermitteln, bei dem die einzelnen Zuhörer von selbst schlussfolgern können, dass die Theorie über Viren absurd ist. Dieses Gespräch gibt Einblicke in seine Biologie, die ein schlüssiges Bild abliefert, das Viren eine Konstruktion der menschlichen Epochen ist, die Karriere verspricht. Geld, viel Geld gibt hier vor, was wahr ist und was nicht. Es herrscht Konsens, es fehlt Wissenschaftlichkeit in Bezug auf die Virentheorie. Mehr zu Dr. Stefan Lanka hier: https://wissenschafftplus.de



Quelle: apolut