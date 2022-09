Politische Verfolgung: Interview mit Bodo Schiffmann

Als als Impf- und Maßnahmenkritiker stand der Mediziner Bodo Schiffmann während der Corona-Krise an vorderster Front. Damit hat er den Zorn des Regimes auf sich gezogen. Schiffmann klärte in zahlreichen Videos über Corona-Lügen auf, war bei den großen Demos dabei und organisierte eine Info-Tour per Bus quer durch Deutschland. Nachdem dann die Repressionen des Regimes gegen ihn immer weiter zunahmen, entschloss sich der HNO-Arzt, seine Praxis in Deutschland aufzugeben und nach Tansania auszureisen.

Im Gespräch mit COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer erläutert Schiffmann seine Beweggründe und räumt dabei auch mit einigen Gerüchten auf, die zu seiner Person von interessierten Kreisen bewusst lanciert wurden.

Außerdem nimmt er Stellung zur Inhaftierung Oppositioneller wie Querdenken-Gründer Michael Ballweg und Investigativjournalist Oliver Janich. Das spannende und aufschlussreiche Interview sehen Sie erstmals in voller Länge in dem Video oben. Quelle: COMPACTTV