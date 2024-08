Im Gespräch: Wolfgang Eggert: Armageddon und Endzeitsekten im Nahen Osten

Ideologien können tödlich enden, vor allem dann, wenn ideologisch verblendete Personen in machtvollen Positionen sitzen. Schlimmer aber sind hier religiöse Fanatiker, sie können einen Weltenbrand entzünden. In der Geschichte wurden immer wieder Völker gegeneinander geführt und Millionen mussten ihr Leben lassen, weil angeblich irgend eine göttliche Fügung das so gewollt hat. Besonders häufig stand der Nahe Osten und das heilige Land im Zentrum solcher Kriegstreiber. Kriege aber dienen immer nur der weltlichen Machtausdehnung, niemals einem angeblich göttlichen Willen.

In dieser Folge sprechen Markus Fiedler und der Historiker Wolfgang Eggert über die religiösen Hintergründe der Konflikte im Nahen Osten. Im Fokus sind Endzeitgläubige, die meinen, ein Armageddon aktiv herbeiführen zu müssen. Diese gefährlichen Sektenangehörigen gibt es in allen monotheistischen Religionen. Eggert schlüsselt im Interview die Hintergründe bezüglich des Christentums und des Judentums diesbezüglich genauer auf. Quelle: apolut