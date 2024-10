Österreich: Kommt jetzt Volkskanzler Kickl?

Wahnsinn, alle Patrioten in Europa können feiern! Denn erstmals in ihrer Geschichte wird die FPÖ stärkste Kraft bei den Nationalratswahlen in Österreich. Das Land steht Kopf, das Volk jubelt und der Mainstream... na das können Sie sich ja denken.

Wie realistisch ist nun, trotz aller Abgrenzungsbeschlüsse, ein Kanzler Kickl? Welche Fronten stehen sich gegenüber und warum kann es Deutschlands südlicher Nachbar einfach besser? Das verraten Ihnen jetzt Jürgen Elsässer und Paul Klemm.

Quelle: COMPACT-TV