Dr. oec. Katharina Friedrich: Sehen ohne Augen - direkte informative Wahrnehmung

Sehen ohne Augen“ – Ist denn so etwas möglich? Dr. oec. Katharina Friedrich, Präventologin, Dozentin und Innovationsmanagerin, beantwortet diese Frage mit „ja“. Machen Sie sich gefasst auf einen Vortrag, der bekannte medizinische Ansichten und Denkweisen in ein neues Licht stellt und hinterfragt.

Die Leiterin der BeTeWi-Akademie spricht über direkte informative Wahrnehmung, welche ihrer Meinung nach jeder Mensch bereits angelegt in sich trägt und leicht erlernen kann. Schauen Sie also mit Auge und Herz in ihren Vortrag!

Internetseite von BeTeWi-Akademie





Quelle: AZK