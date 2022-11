Neuwahlen: Shithole Berlin: COMPACT.DerTag am 17. November 2022

hithole City Berlin – das muss man nicht übersetzen, jeder weiß, was gemeint ist. Unser aktueller Aufhänger ist die größte Blamage für die sogenannte BRD-Demokratie aller Zeiten: Die Wahl in Berlin muss wegen perfektem Chaos bei Stimmzetteln und Auszählung komplett wiederholt werden. Mit anderen Worten: Seit September 2021 wird Berlin illegal regiert. Herzlich willkommen zu COMPACT.DerTag am 17. November.

Das sind einige unserer Themen: •Blackout: Das plant die Regierung •Anfrage: Was ist mit Oli Janich? •WM Katar: Pyramiden der Neuzeit •Kavalier: Land deiner Ahnen Quelle: COMPACTTV