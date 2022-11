Leipzig: 6.000 fordern „Ami go home“! COMPACT.DerTag am 28. November 2022

6.000 forderten am Samstag „Ami go home!“ vor dem US-Konsulat in Leipzig. Aufgerufen hatten mitteldeutsche Bürgerinitiativen mit Unterstützung von COMPACT. In einer konzertierten Aktion drückten die Systemmedien hinterher die Teilnehmerzahl auf 900 bis 1.000 herunter. Herzlich willkommen zu COMPACT.DerTag am 28. November.

Das sind einige unserer Themen: •Ami go home: Das Fanal von Leipzig •Checkpoint Charlie: Brennpunkt im Kalten Krieg •Advent: Die Wirtschaft brennt •Perfider Plan: So läuft die Umerziehung Quelle: COMPACTTV