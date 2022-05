Nachrichten AUF1 vom 18. Mai 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Nora Hesse.

Dies sind die Themen:



+ Mediziner fordern Klagen gegen Impfstoffhersteller und Regierungen wegen Betrugs + „Journalistisches Drecksstück“: Heinz-Christian Strache über das Ibiza-Video + Tafeln in der Krise: Immer weniger Lebensmittel für immer mehr Bedürftige + Deutschland im Cyberkrieg: Alltägliche Angriffe und neue Bedrohungsszenarien + Milorad Krstic: „Hintergrundmächte wollen wieder einen Krieg am Balkan entzünden“ + Ungarn: Viktor Orbán warnt bei Antrittsrede vor einem Jahrzehnt des Krieges + Vollkommene Entwurzelung: Was die Migrationspläne der Globalisten bezwecken + Buchtipp der Woche: „Europas Dämme bersten. Ursachen, Hintergründe und Folgen des Flüchtlings-Tsunamis“

Kurzmeldungen:



+ Deutschland: Unabhängig von Russland, abhängig von China + Karl Lauterbach: Setzen, „Nicht genügend“! - Ärztezeitung ließ Leser abstimmen + Erste deutsche Banken starten Handel mit Kryptowährungen + Finnland und Schweden: WEF-Mitglieder unterschreiben Nato-Beitrittsgesuch + Massiver Abrechnungsbetrug bei Berliner Testzentren

Quelle: AUF1