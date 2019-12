Jo Conrad: Bewußt Aktuell 77

Die Themen in dieser Ausgabe: Skurrile Weihnachtsgrüße, Brexit-Deal, Hinweise auf Veröffentlichung von Ufos und Secret Space Programmen, deutsche Gesinnungsverfolgung erinnert an schlimme Zeiten, Gretas genießt das Leben in "vollen Zügen", oder fälscht es aus der ersten Klasse der Bahn, umweltfreundliche Erfindungen werden ignoriert und die offensichtlicher werdenden Anstrengungen, die Hoheit über die Menschen zu behalten, zeigt auf, daß immer mehr sich von vorgegebenem Denken befreien. Licht und Liebe wird alles verändern.

