JuhuAuto: Erste Gebrauchtwagen-Findemaschine neu im Markt

Auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen führt für die meisten Menschen bei der Recherche kein Weg am Internet vorbei. Bislang klickte man sich dann oft durch zahllose Suchfilter, um irgendwann zum gewünschten Ergebnis zu kommen.

Mit JuhuAuto ist damit jetzt Schluss, denn bei der neuen Gebrauchtwagen-Plattform gilt 'Finden statt Suchen'. Die erste selbst ernannte "Gebrauchtwagen-Findemaschine" punktet bei potenziellen Autokäufern mit benutzerfreundlicher Optik und innovativer Freitextsuche und bringt damit Dynamik in den Markt der Online-Fahrzeugbörsen.



Passgenaue Ergebnisse schnell gefunden

Einfachheit und Geschwindigkeit stehen für die Macher von JuhuAuto bei der User Experience im Vordergrund. Statt auf komplizierte Suchfilter setzt JuhuAuto auf eine simple Freitextsuche. Über die Eingabe von verständlichen und alltäglichen Begriffen zur Beschreibung des Wunschautos finden Nutzer von JuhuAuto unkomplizierter und vor allem schneller als bei anderen Anbietern ihren neuen Gebrauchten. Die Suchergebnisse sind immer auf das verfügbare Budget sowie den Standort des Kaufinteressenten angepasst. Übersichtlichkeit sowie eine intuitive Benutzerführung bringen damit die Freude an der Autosuche im Internet zurück. Die überaus schnelle Performance der Plattform zeigt sich auch, wenn Nutzer ihre Suche anpassen. Quasi in Echtzeit bekommen sie dann die neue Fahrzeugauswahl angezeigt.

Sicherheit und Finanzierungsmöglichkeiten

Die Deutschen lieben bekanntlich ihr Auto. Allerdings ist häufig gerade die Suche nach einem gebrauchten Fahrzeug, die heutzutage meist online startet, langwierig und kompliziert. Laut einer Studie* ist für 46 Prozent der Deutschen der Gebrauchtwagenkauf im Internet kein besonderes Erlebnis. Der Großteil der Befragten wünscht sich, dass der Kauf schnell und unkompliziert verläuft und sie auch ohne besonderes Fach-Know-How bedenkenlos ein gebrauchtes Fahrzeug kaufen können. Der Vorteil an JuhuAuto ist, dass alle angebotenen Fahrzeuge Händlerfahrzeuge sind. Das bietet dem Nutzer mehr Sicherheit, da er über die Plattform einen Gebrauchtwagen bei einem Händler in seiner Nähe kauft, den er im Falle eines Problems anrufen oder bei dem er auch einfach mal vorbeifahren kann. Zudem kann vor dem Kauf online eine Probefahrt beim Händler angefragt werden. Hat man sich dann für ein Fahrzeug entschieden, lässt sich auf JuhuAuto für fast jedes inserierte Auto ohne Umwege auch gleich die passende Finanzierung inklusive Kreditvoreinschätzung berechnen und anfragen. Auch das ist ein entscheidender Vorteil von JuhuAuto gegenüber dem Wettbewerb, da laut der Studie* 45 Prozent der Gebrauchtwagen in Deutschland 2018 teilweise oder ganz finanziert wurden.

Die Finanzierungsangebote auf der Plattform stellt mit der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (BDK) eine der größten unabhängigen Autobanken Deutschlands zur Verfügung. Betreiber und Entwickler von JuhuAuto ist die ALD Lease Finanz GmbH, ein Hamburger Unternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit dem deutschen Autohandel und Holdinggesellschaft der BDK. Entstanden ist die Plattform in Zusammenarbeit mit iVendi, einem e-Commerce-Spezialisten aus Großbritannien. Dort hat iVendi bereits erfolgreich eine Online-Fahrzeugbörse mit inzwischen ca. 7.000 angeschlossenen Händlern entwickelt.

Die neue Plattform ist unter der URL www.juhu.auto zu erreichen. Das Angebot umfasst derzeit mehr als 85.000 Fahrzeuge an über 640 Händler-Standorten in ganz Deutschland. Mittelfristig sieht die BDK ein Potenzial für einen Fahrzeugbestand von über 200.000 Pkw in ganz Deutschland.

Weitere Informationen: www.juhu.auto

*DAT Report 2019

Quelle: JuhuAuto (ots)