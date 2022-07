Nachrichten AUF1 vom 11. Juli 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ „Der Kaiser ist nackt“: Die Scheinwelt des Polit- und Medienkartells ist am Ende! + Holländische Bauernproteste: Nun erste Solidaritätsbekundungen in Deutschland + Deutschland: Auch Julian Reichelt hat die Pläne der Grün-Kommunisten erkannt + „Wirtschaft AUF1“: Die Zinswende und die Folgen + Japan: Wahlgewinner wollen Souveränitätspolitik nach Tod von Abe weiter verfolgen + Wien: Transgender-Propaganda für Volksschulkinder an sogenannter „KinderUni“ + „Senta auf Achse“: Zu Besuch auf der Münchner Auer Dult + Schweiz: Ärzte üben scharfe Kritik an Maskenempfehlung in Arztpraxen + Die gute Nachricht: Novak Djokovic gewinnt in Wimbledon

Kurzmeldungen:



+ Energiekrise: Deutschland bereitet sich auf eisigen Winter vor + Zynisch: Linder feiert Nobel-Hochzeit auf Sylt und gibt absurde Spartipps + Abzocke beim Sprit: Ölmultis kassieren in Österreich ab + Krumme Geschäfte? Biden verscherbelt staatliche Ölreserven an China + Geldverschwendung: Familienbeihilfe für ukrainische Flüchtlinge

Quelle: AUF1