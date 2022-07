Was hat Diskriminierung mit Notärzte-Mangel zu tun?

Der Abgeordnete Mario Lindner (SPÖ) griff in der letzten Nationalratssitzungvor der Sommerpause auch das Thema Notärzte-Mangel auf. Gerhard Kaniak (FPÖ) ergänzte mit einem sehr wesentlichen Aspekt, warum es in Österreich an Notärzten mangelt und wie dem abgeholfen werden könnte.

In der letzten Sitzung des Nationalrates vor der Sommerpause stand bei Punkt 5 das Thema „Diskriminierungsfreie Blutspende endlich durchsetzen“ zur Diskussion. Dabei kam ein interessanter Aspekt zutage.

Hören Sie dazu Mario Lindner von der SPÖ: „Und jetzt gehen uns auch noch die NotärztInnen aus. Im Juni in der Steiermark waren die Notarztstützpunkte in Rottenmann, Mariazell, Hartberg, Leoben und in vielen anderen Regionen Österreichs unbesetzt. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist inakzeptabel, das darf es in einem Land wie Österreich nicht geben! Wir brauchen eine Notarztversorgung österreichweit. Sie muss sichergestellt sein 365 Tage im Jahr und 24 Stunden pro Tag.“ ....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV