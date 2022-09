„Intelligente Stadt": Nichts besitzen und glücklich sein?

Wie stellen sich Globalisten die künftigen „intelligenten Städte“ vor? In der Wüste Saudi-Arabiens entsteht das 500 Milliarden Dollar teure Bauprojekt „The Line“. Es lässt erahnen, wo die Reise hingehen soll. Laut der Globalisten und des WEF-Gründers Klaus Schwab sollen wir in Zukunft nichts besitzen und glücklich sein. Wie dies genau aussehen soll, zeigt das vom WEF beworbene Projekt „The Line“. In der Wüste Saudi-Arabiens soll das gigantische Gebäude „The Line“ entstehen.

Das 170 Kilometer lange, 500 Meter hohe und 200 Meter breite Bauwerk soll bis zu neun Millionen Menschen beherbergen. Zum Vergleich: In der Schweiz leben ca. 8,7 Millionen Einwohner. Die Bewohner dieser Stadt werden weder ein Einfamilienhaus, noch ein Auto besitzen. Zusätzlich werden die Bewohner einer totalen Überwachung mit Sensoren, Kameras, Gesichtserkennungssoftware und biometrischen ID-Scannern ausgesetzt sein. Anstatt Autos wird eine von der Regierung bereitgestellte öffentliche Hochgeschwindigkeitsbahn als Verkehrsmittel dienen. ....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV