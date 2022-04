EingeSCHENKt.tv: Es reicht! Auf zum Bundesverfassungsgericht mit Ralph Boes

Das Grundgesetz Artikel 20 in einer sehr speziellen Formulierung machen sich auf den Weg nach Karlsruhe. Ralph Boes und sein Team werden von Berlin aus startend in einer Prozession zu Fuß den in Beton gegossenen Artikel 20 dem Bundesverfassungsgericht direkt vor die Füße legen. Und nebenbei die Richter dieser hohen Anstalt zu einem Abendessen einladen.

Was steckt hinter dem neuen Projekt rund um das Team von Ralph Boes?

Wir waren in Berlin und haben nachgefragt. +++ Start: Sonntag, 10. April um 10 Uhr offizielles Treffen am ARD-Hauptstadtstudio Wilhelmstraße 67a 10117 Berlin +++

Quelle: EingeSCHENKt.tv