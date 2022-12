USA vs China: Endspiel um die Weltherrschaft

Während es bei Corona noch so aussah, als ob die Eliten in Washington und Peking gemeinsam an einer weltweiten Impfdiktatur arbeiteten, hat sich die Lage mit der Eskalation in der Ukraine vollständig verändert. Nun gilt wieder Ost gegen West. Die Volksrepublik ist aber mittlerweile so stark, dass sie nicht bereit ist, dem amerikanischen Druck nachzugeben.

Das sind einige unserer weiteren Themen: • Scheindemokratie: Ein AfD-Abgeordneter packt aus • Identitäre Bewegung: Ein erfolgreiches Jahr 2022 • Das Beste: Am Aschermittwoch darf gelacht werden Quelle: COMPACTTV