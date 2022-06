Nachrichten AUF1 vom 7. Juni 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ „Still Face“-Experiment: Entwicklungsstörung bei Kindern durch Masken war vorhersehbar + Salzburg: Solidarität und Freispruch für Kinderärztin, die Maskenatteste ausgestellte + Tabuthema Pädokriminalität: Wenn Perverse auf Kinderjagd gehen + Schockierende Details über Pädokriminalität: Investigativjournalist Guido Grandt im AUF1-Gespräch + Bilderbergtreffen 2022: „Crème de la Crème“ möchte Globalisten ungestört sein + ÖVP fordert Grenzschließung: Möchte man wieder einmal Wähler die täuschen? + Klimawahn vernichtet die Wirtschaft: Investoren meiden Deutschland immer mehr + Die gute Nachricht: Kalte Duschen fördern die Gesundheit



Kurzmeldungen:



+ „Eat the bug“: Kunstfleisch für den Great Reset + Wirtschaftskrise: Höchststand bei Krankenständen in Deutschland + Sozialamt der Welt: Hunderttausende Ukrainer werden in Deutschland üppig versorgt + Disney-Darsteller wegen versuchtem Kindesmissbrauchs verurteilt + Aggro-Politiker können nicht aufhören: Ukraine pöbelt gegen Ungarn

Quelle: AUF1