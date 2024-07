Basta Berlin (233) – Im Fadenkreuz

Wer unbequem ist, der wird schnell zum Ziel: Egal ob US-Präsidentschaftskandidat, Alternativmedien, Regierungskritiker oder Friedensaktivist. Doch wir lassen uns nicht mundtot machen, denn die neuesten Entwicklungen bereiten große Sorgen. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, legen die Stirn in Falten: Der Kalte Krieg ist zurück und die NATO eskaliert fröhlich in Richtung Osten. Doch dort steht Russland nicht allein. Derweil feiern in den USA Millionen Menschen das Überleben Donald Trumps – ganz zum Argwohn von Politik und Medien in Deutschland…

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!



00:02:24 Würstchen



00:32:35 Der berühmte „Mittelteil“



00:45:49 Neuer Kalter Krieg



01:04:18 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin