Am Set: Vorträge und Podiumsdiskussion mit Patrik Baab und Dirk Pohlmann – Der endlose Krieg in Europa

Krieg scheint wieder zur Normalität in Europa zu werden. Es wird medial kaum der Hauch eines Zweifels formuliert, dass wir, der Westen, die Guten sind. Wir verteidigen Freiheit und Demokratie gegen die Feinde im Osten – Russland und China – so das Framing. Eine fast schon religiös anmutende Stimmung bereitet uns für den vermeintlichen Endkampf von Gut gegen Böse vor. Der Gedanke einer friedlichen Koexistenz, die Respektierung von Interessen oder gar eine Kooperation zu gegenseitigem Vorteil, scheint in den herrschenden Kreisen keinen Platz mehr zu finden. Wer sich heute für Verständigung und Friedensbemühungen stark macht, wird sofort zurückgewiesen und als vermeintlicher Gegner unserer Gesellschaft bezeichnet. Aber warum sind wir hier so weit gekommen und wie können wir dieser kriegerischen Zuspitzung entkommen und uns dagegen wehren?

Dazu wurden in Berlin zwei sehr profunde Kenner internationaler Politik zu einem Podiumsgespräch von dem Bezirksverband Friedrichshain-Kreuzberg der Partei dieBasis eingeladen. Die beiden Autoren Patrik Baab und Dirk Pohlmann wurden von dem Journalisten Felix Feistel als Moderator begleitet. Am Ende konnten die Zuschauer den Beteiligten auch ihre Fragen stellen, sie bekamen interessante und vielschichtige Antworten. Quelle: apolut