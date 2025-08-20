Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Wirtschaftliche Zerstörung – eine Agenda des Great Reset

Freigeschaltet am 22.08.2025 um 11:14 durch Sanjo Babić
Bild: Kla.TV (www.kla.tv/38614) / Eigenes Werk
Bild: Kla.TV (www.kla.tv/38614) / Eigenes Werk

Das Ziel der Hochgrad-Freimaurer ist die Errichtung einer neuen Weltordnung. Die Corona-Krise war das ideale Sprungbrett dafür. Damals präsentierte der Hochgrad-Freimaurer und Gründer des World Economic Forums, Klaus Schwab, der Welt seinen „Great Reset“ als Lösung und Neuanfang und prägte den vielsagenden Slogan: „Du wirst nichts mehr besitzen und glücklich sein.“ Betrachtet man die Entscheidungen der von Hochgrad-Freimaurern gesteuerten Spitzenpolitiker, ist kaum von der Hand zu weisen, dass diese Strategie seit Längerem erfolgreich umgesetzt wird.

Quelle: Kla.TV

