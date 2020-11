Enttarnt: Rechtsanwalt Frank Hannig entlarvt Provokateure vom 07.11.20 in Leipzig

Rund 45.000 Menschen demonstrierten am 07.11.2020 in Leipzig auf historischer Route gegen den fortschreitenden Abbau der Demokratie. Nur ein mal wurde es kurz gewalttätig. Was war hier tatsächlich geschehen? Rechtsanwalt Frank Hannig war mit Kamera vor Ort und hat die Situation analysiert.

Klagepaten empfiehlt: "Zeigt dieses Video auch Euren Freunden, die das Narrativ von Gewalt bei der Demo glauben."

Dieses Video wurde uns von Frank Hannig zur Verfügung gestellt. Frank Hannig auf YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS_mkVxhSwZeRlcRIeqqzLw

