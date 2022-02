Welche Minderheit uns lenkt und was sie will - Interview mit Ernst Wolff und Elsa Mittmannsgruber

Mark Twain hat mal gesagt: „Nicht das, was wir nicht wissen, bringt uns in Schwierigkeiten, sondern das, was wir fälschlicherweise glauben.“ Und was oder wem haben wir bisher geglaubt? In diesem Interview teilt Ernst Wolff sein Expertenwissen aus dem Finanzsektor mit und zeigt die Zusammenhänge zwischen dem alles lenkenden digital-finanziellen Komplex, den gewaltigen Umwälzungen des Finanzsystems und der Rolle des Virus darin auf.

„Die andere Seite mag über mehr Geld, mehr Besitz und dazu über alle Waffen der Welt verfügen. Aber ihre Macht stützt sich weder auf ihr Geld, noch auf ihren Besitz, noch auf ihre Waffen, sondern einzig und allein auf einen Faktor, und das ist die Unwissenheit der Mehrheit der Menschen.“ Mit diesem Zitat des Finanzexperten Ernst Wolff eröffnet Elsa Mittmannsgruber vom österreichischen TV- Sender „Auf1“ ein Interview mit dem Fachmann selbst, welches wir, Kla.TV, nachfolgend mit freundlicher Genehmigung von „Auf1.TV“ ausstrahlen.

Ernst Wolff teilt hier die Ergebnisse seiner langjährigen, intensiven Recherchen und Beobachtungen im Finanzsektor mit. Er deckt erhellend die Machtstrukturen der komplexen Finanzelite auf und zeigt mögliche Schritte aus der Falle der totalen Abhängigkeit, die jedermann tun kann....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV / AUF1