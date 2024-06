03.08.2024 in BERLIN: Großdemonstration für Frieden, Freiheit und Demokratie Save the Date

Erinnert ihr euch? Was für ein Fest, als die wahren Freunde von Freiheit, Frieden, Wahrheit zum ersten Mal als geballte Kraft in Berlin zusammenkamen. Jeder einzelne, der am 01.08.2020 dabei war, half den Lauf der Geschichte zu verändern. Die Welt braucht mehr denn je diese friedliche Kraft der Veränderung. QUERDENKEN-711 Stuttgart ruft deshalb alle Initiativen der Friedens- und Freiheitsbewegung erneut nach Berlin – am 03.08.24. Same place, same power of peace!

Ja eigentlich wie aus Essenz der Gedanken von Gandhi, friedlich etwas verändern zu können.

Ich werde am 03.08. in Berlin eine Groß-Demo organisieren. Und warum mache ich das? Weil ich mich, wie ich 2020 schon angefangen habe, für Frieden, Freiheit und eine bessere, freiheitlichere Gesellschaft einsetzen möchte. Man hat versucht, mich handlungsunfähig zu machen, indem man mich eingesperrt hat, weil ich die großen Demonstrationen organisiert habe. Viele von euch haben für mich demonstriert vor der JVA, haben mir Briefe geschrieben, haben mir Mut gemacht. Auf der Demo in Karlsruhe am 10.12.2023, die vom ZAV organisiert wurde, habe ich diese Aufbruchstimmung wieder gespürt, die wir 2020 auch auf dem Cannstatter Wasen hatten. Diese Energie in Karlsruhe hat mich motiviert, auch 2024 wieder aktiv zu werden.



Ich glaube, es ist an der Zeit, jetzt diese vielen kleinen dezentralen Organisationen wieder zu ermutigen, auch überregional zusammenzuarbeiten und gemeinsam an einer Demonstration für Berlin zu arbeiten. Ich glaube auch, wir sind an einem wichtigen Zeitpunkt.

Der Mittelstand soll abgeschafft werden, weil wenn ich eine unfreiheitliche Gesellschaft gestalten möchte, kann ich keinen Mittelstand und keine Freiberufler, keine Freidenker, keine Querdenker brauchen, sondern ich möchte das am besten in Konzernstrukturen zusammenpassen. Deshalb an alle Unternehmer: Bitte beteiligt euch an dieser Demonstration! Steht ein für euer Recht, euer Unternehmertum frei ausüben zu können! Ich rufe die Bauern auf, und ich weiß, es wird wahrscheinlich im Sommer schwierig sein, mit der Ernte gleichzeitig zu dieser Demonstration zu kommen.



Gute Lebensmittel sind das, was uns in der Waage hält und es ist ein ganz wichtiger Bestandteil, dass wir unsere Lebensmittel vor Ort und gesund produzieren. Ich möchte die Studenten ermutigen, die bisher nicht so stark auf unseren Demonstrationen vertreten waren, auch zu kommen nach Berlin. Ihr habt noch ein langes Leben vor euch. Ihr könnt es mitgestalten. Ich glaube, wir leben in einer wichtigen Umbruchzeit, in der die Freiheit von Wissenschaft und Forschung ganz, ganz wichtig ist. Es ist im Moment nicht mehr möglich, an Universitäten frei seine Meinung zu sagen. Und bitte kommt zu dieser Demonstration und steht für eure Zukunft ein. Ich habe im Gefängnis und auch sonst viele Beamte kennengelernt, die sich kritisch positionieren und dafür mit Jobverlust oder Beförderungsverboten rechnen mussten, bzw. unser Wahrheitsministerium arbeitet ja gerade daran, alle querdenkenden Beamten aus dem Dienst entfernen zu wollen. Deshalb rufe ich auch die Beamten auf, sich den Demonstrationen anzuschließen.

Und ich fordere insbesondere die Berliner Polizei auf, friedlich zu sein und das Versammlungsrecht für die Menschen zu gewährleisten. Ich rufe auch die Oppositionsparteien dazu auf, sich unseren Demonstrationen anzuschließen. 2024 ist ein wichtiges Jahr. Es stehen große Wahlen an in zwei Bundesländern. Ihr selbst wisst, Querdenken ist eine außerparlamentarische Bewegung und ich habe so meine Zweifel, ob die Parteien, ob das Parteiensystem noch in der Form reformierbar ist. Aber ich lasse mich gerne überraschen, was die Oppositionsparteien dazu beitragen möchten. Und natürlich lade ich euch alle, die ihr dieses Video seht, ganz herzlich nach Berlin ein. Ich lade alle Initiativen ein, einen eigenen Demo-LKW mitzubringen, weil das war ja das Großartige am 1. August 2020, dass so viele Initiativen, ich glaube wir hatten 60 Demonstrations-LKWs, die ihr eigenes Programm vorbereitet hatten und die ihre Ideen vorgestellt haben, wie wir in einer besseren Gesellschaft leben können. Ich glaube, dass viele Konzepte inzwischen so weit fortgeschritten sind, dass es sich lohnt, diese wieder vorzustellen und dafür zu werben und Mitmachangebote zu machen, an denen die Menschen mitarbeiten können, weil die Veränderungsenergie ist da.

Ich weiß, dass viele Menschen Interesse haben, sich zu verändern und eben an diesen freien Konzepten mitzuarbeiten. Die Demonstration am 03.08. in Berlin wird nicht nur einen Tag gehen. Wir hatten 2021 das Querdenken-Camp angeboten. Ich selbst hatte meinen Demo-Rucksack dabei. Den hatte ich gepackt und wir wollten zwei Wochen auf der Straße des 17. Juni bleiben. Und auch das werden wir dieses Jahr wieder organisieren. Deshalb sind diese Demo-LKWs ganz wichtig, auf denen ihr dann eure Themen vorstellen könnt. Der eine oder andere hat sich vielleicht gewundert, warum ich so ein etwas vergilbtes T-Shirt habe. Ich habe es wieder rausgekramt. Das ist mein Original-T-Shirt aus 2020. Und natürlich wünsche ich mir auch, dass ihr wieder eure Querdenken-T-Shirts auf die Demonstration mitbringt und euch auch als Querdenker zeigt, weil das sind wir: Die Querdenker, die die Welt verändern. Im Moment die Außenseiter, aber es waren immer die Außenseiter, die die Welt verändert haben. Und dafür stehe ich mit Freude an Veränderung. Euer immer gut gelaunter Rebell Michael.

Vernetzt euch für den 3. August. Alle weiteren Informationen bekommt ihr auf der Homepage von Querdenken-711. Die Links findet ihr unten in der Beschreibung. Ich hoffe, wir sehen uns alle in Berlin und sagen „Ja“ zu Einigkeit, Recht und Freiheit, Frieden und Demokratie

Flyer drucken:

https://querdenken-711.de/b0308-flyer

https://s.digitaler-aktivist.de//s/b0308-flyer-online

Fragen zur Demo/Ansprechpartner

https://querdenken-711.de/b0308-ansprechpartner

Quelle: Kla.TV