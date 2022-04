Interview mit Michael Hüter: “Können 100 Ärzte lügen?”

Michael Hüters wissenschaftliche Arbeit für Kinder ist so wichtig, dass sie in das Format “Können 100 Ärzte lügen?” gehört. Das Interview zeigt auf, durch welches tiefe Tal des Leids Kinder auf der ganzen Welt während der “Pandemie” gehen mussten. Ein Leid, das sich leise und unbemerkt in eine Gesellschaft geschlichen hat und die meisten Menschen es nicht als Folter angesehen oder bemerkt haben.

Ein Leid der permanenten Unsicherheit und Angst, das von Erwachsenen auf die Kinder projiziert wurde und das, was dabei verlorengegangen ist, die Intuition und das Urvertrauen, ist so kostbar und wichtig für ein zukünftiges Zusammenleben einer empathischen Gesellschaft, dass der Schaden in keiner Weise zu erfassen ist.

Millionen Kinder wurden abgespritzt und keiner weiß, was die Genspritze für Folgen für das zukünftige Leben und die Gesellschaft hat. Die Institutionen und die meisten Mediziner haben sich nicht schützend vor die Kinder gestellt. Das gab es noch nie in der Geschichte und es ist hoffentlich ein Weckruf für alle Ewigkeit. Diese Themen behandeln wir mit einem Menschen, dem die Kinder wirklich am Herzen liegen. Das spürt man in diesem Interview.

Der Film “Können 100 Ärzte lügen?” wird im Mai erschienen. Bitte unterstützen Sie das Filmprojekt und bitte vergessen Sie nicht bei einer Spende anzugeben, dass sie für den Dokumentarfilm „Können 100 Ärzte lügen?” bestimmt ist.

Quelle: apolut / Kai Stuht