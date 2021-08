Bodo Schiffmann: Ich möchte nicht Schuld am Tod von Millionen von Menschen sein!

Bodo Schiffmann: Ich möchte nicht Schuld am Tod von Millionen von Menschen sein!

Bodo Schiffmann ist wohl eine der schillerndsten Figuren des Widerstandes gegen die aktuelle „Krisen“-Politik. Gleichzeitig wird er aber auch in den eigenen Reihen scharf kritisiert und seine Aktionen, wie auch Aussagen, polarisieren in den freien, unabhängigen Medien. In diesem Interview schöpft Bodo Schiffmann aus dem Vollen, denn es ist wichtig, dass mutige Menschen auch die schlimmste Dystopie denken und darüber reden. Zumal sich fast jede gedachte Dystopie in den letzten eineinhalb Jahren bewahrheitet hat!

Es weist alles auf eine geplante Agenda hin und schlimmer noch; es schneit, dass ein bewusst in Kauf genommenes Massensterben keine lächerliche, dystopische Verschwörungstheorie ist, sondern dunkle Realität! Das Interview führte Kai Stuht und sein Team. Quelle: KenFM