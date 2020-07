Bodo Schiffmann: Ist Corona tödlich oder die Gen-Impfung?

Schon früh in der Corona-Krise setzte sich Kai Stuht mit einer kritischen Sichtweise auf die Geschehnisse auseinander. Damals wurde seine Neugierde auf Prof. Bhakdi gelenkt und das Team um Kai Stuht drehte daraufhin Prof. Bhakdis Ansprache mit seinem Brief an die Kanzlerin. Fast vier Monate später ist sein Hunger nach Antworten, anderen Blickwinkeln und den Geschichten hinter den Geschichten noch lange nicht gestillt. Um weitere Antworten zu erhalten, sprach Kai Stuht mit dem Leiter der Schwindelambulanz Sinsheim, Dr. Bodo Schiffmann.

Das Leben von Dr. Bodo Schiffmann hat in den vergangenen Monaten eine völlig neue Wendung genommen. Der Parteigründer und Familienvater spricht offen über die Beweggründe seiner Initiativen in der Corona-Krise.

Wie immer entstand ein Interview, das absichtlich nicht vorbereitet wurde, um der intuitiven Kreativität Raum zu verleihen. Ziel ist es, an den Menschen hinter der Person zu gelangen. Es gilt die emotionale Nuss zu knacken, um die ehrliche Ader zu erspüren. Manchmal gelingt das Experiment und auch manchmal scheitert man.

Das Interview zeigt einen Bodo Schiffmann, wie man ihn bislang nicht kannte. Er ging schonungslos ehrlich mit sich und der Welt ins Gericht und offenbarte Dinge, die wichtig für eine Analyse der momentanen Situation sind. Das Team von Kai Stuht bedankt sich ganz herzlich bei Euch.

Quelle: KenFM