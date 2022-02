COMPACT.Der Tag vom 17.2.2022

Ab März soll gelockert werden. Und auch die Impfpflicht steht auf der Kippe. Dennoch scheinen die Demonstrationen der Maßnahme-Kritiker vorerst nicht zu Enden. In Bautzen, östlich von Dresden, gab es in dieser Woche sogar eine neue Rekordbeteiligung. Dort hatte der stellvertretende Landrat vor einigen Wochen praktisch hinter eine Forderung der Spaziergänger gestellt. Doch glauben die Bautzener an solche Versprechen. Das erfahren Sie in COMPACT.Der Tag am 17. Februar. Und damit herzlich willkommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages.

Das sind einige unserer Themen: Impfpflicht ignorieren – Das sagen die Bautzener zu den Plänen ihres Vize-Landrats

Der Fall Dilan S. – War es wirklich Rassismus?

Ukraine-Krise – Die NATO sieht schon wieder Invasionstruppen

Biontech – Können Ärzte Nebenwirkungen gar nicht melden?

Das Letzte – Corona-Proteste: Ist Ungeimpft jetzt Volksverhetzung? Quelle: COMPACT TV