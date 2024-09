Interview mit Raik Garve – Der unsichtbare Krieg gegen die Menschheit

Das bestehende System implodiert vor unseren Augen. Wir erleben einen unsichtbaren Krieg gegen die Menschheit, der die Verhaltenssteuerung der Massen ermöglichte. „In der westlichen Kultur befinden wir uns in einer entwicklungs- und bindungsstraumatisierten Kindergesellgeschaft, die befallen ist von einem Gedankenvirus des Materialismus.“ Wie “funktioniert“ der unsichtbare Krieg gegen die Menschheit und wie werden wir im Geheimen gesteuert?

Der Gesundheitslehrer, Arzt und Privatforscher Raik Garve liefert uns heute einen tiefen Einblick in die Mechanismen und erklärt, was es mit der sogenannten Leipzig-Connection auf sich hat, welchen immensen Einfluss diese bis heute auf unser Bildungs- und Erziehungssystem hat und worin der unsichtbare Lehrplan besteht. Statt, dass wir in der Schule oder zuhause allumfassend erfahren oder lernen, was wirklich wichtig ist, um unsere mentale und körperliche Gesundheit zu stärken und lebenslang wirkungsvoll zu schützen, werden wir bewusst verdummt und klein gehalten.

Quelle: apolut