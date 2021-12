Schweizer Volksabstimmung zum Covid-19-Gesetz: Interviews und Medienmitteilung des NEIN-Komitees

Nach einer wochenlangen Abstimmungskampagne war es am 28. November 2021 soweit: das Schweizer Stimmvolk konnte über die Änderung des Covid-19-Gesetzes abstimmen. Das Referendumskomitee und weitere Gruppierungen trafen sich in Bern, um gemeinsam das Abstimmungsresultat abzuwarten. Kla.tv war live vor Ort dabei und hat für Sie die Stimmung eingefangen.

Nach einer wochenlangen Abstimmungskampagne war es heute am 28. November 2021 soweit: das Schweizer Stimmvolk konnte über die Änderung des Covid-19-Gesetzes abstimmen. Das Komitee «Gefährliche Covid-Verschärfung Nein» hatte das Referendum ergriffen, nachdem der Schweizer Bundesrat und eine Mehrheit des Parlamentes im März 2021 das bestehende Covid-19-Gesetz verschärften. Mit einem NEIN zu den Covid-Verschärfungen wäre der Betrieb des Zertifikatssystems am 20. März 2022 einzustellen. Kla.tv berichtete darüber in verschiedenen Sendungen

Das Referendumskomitee besteht aus den Organisationen «Aktionsbündnis Urkantone», «Freunde der Verfassung», dem «Netzwerk Impfentscheid» und weiteren Gruppierungen. Diese trafen sich in Bern, um gemeinsam das Abstimmungsresultat abzuwarten. Zum Abstimmungsergebnis verfassten sie eine Medienmitteilung. Kla.tv war live vor Ort dabei und hat für Sie die Stimmung eingefangen.

Sie sehen nun einige Interviews zum Abstimmungsergebnis und danach die Medienmitteilung des Referendumskomitees.

Medienmitteilung des Nein-Komitees vom 28.11.2021

Quelle: Kla.TV