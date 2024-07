M-PATHIE – Zu Gast heute: Ulrich Gausmann “Revolution der Menschlichkeit”

Dr. Ulrich Gausmann ist Soziologe und lebt in Ostwestfalen. In der Corona-„Pandemiezeit“ hat er sich auf den Weg gemacht und zahlreiche Beispiele aus der Gemeinwohl-Ökonomie zusammengefasst. Diese werden von den unterschiedlichsten Menschen, Initiativen und Gruppen umgesetzt und zeigen, wie unterschiedlich aber dennoch verbindend diese Projekte sind. Fast alle Beispiele orientieren sich an der Gemeinwohl-Ökonomie. Das ist insofern verblüffend, da seine Beispiele aufzeigen, dass man Wirtschaften kann, ohne übermäßig egoistisch dabei zu sein oder es zu werden. Die meisten Beispiele zeigen eine am Wachstum orientierten Wirtschaft auf, ohne sich dabei irgendeiner politischen Ideologie zu unterwerfen.

Der Untertitel seines neuen Buches „Revolution der Menschlichkeit“ zeigt auf, worum es im Großen und Ganzen in seinem Buch geht. Gausmann zeigt auf, wie diese Revolution der Menschlichkeit von vielen bereits umgesetzt wird. Unentdeckt von der Mehrheit der Zivilgesellschaft gibt es alternative Lösungen für das bestehende Finanzwirtschaftssystem, das daran krankt, den ganzen Planeten zu zerstören, Kriege zu inszenieren, den Menschen und die Tiere bestmöglich und effizient auszubeuten. Kapital kann (ohne Ismus) mehr Menschlichkeit produzieren, und zwar aus sich selbst heraus. Im Gegensatz zum derzeitigen Kapitalismus, der sich am nekrophilen Verfallssyndrom austobt, setzt Gausmann das Biophilie-Prinzip entgegen, was heißt, dass sich die Finanzen und das Wirtschaften der Liebe zum Leben und dem Lebendigen zuwenden sollten. Mehr von Dr. Ulrich Gausmann hier: https://www.masselverlag.de/The-Great-WeSet/Wirtschaft-und-Finanzen-neu-gedacht//#Medienecho Kontakt: [email protected] Quelle: apolut