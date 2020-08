Dr. Bodo Schiffmann: Maskenpflicht -Studie an 2.600 Lehrern und Schülern zeigt 0 Erkrankte

Vorwort der Redaktion: Dieses Video wurde innerhalb weniger Minuten nach der Veröffentlichung von Youtube gelöscht. "Heute gibt es viele interessante Neuigkeiten und viele interessante Studien wir beschäftigen uns mit der Maskenpflicht an Schulen mit zwei neuen Studien aus Sachsen und auch mit den statistischen Fehlern die aktuell dazu führen dass wir behaupten es wäre eine zweite Welle geben. Ich informiere über die E-Mail Flut bei Querdenken Und bei mir. Wir bitten euch alle und zu unterstützen, dann den Demos teilzunehmen meine nächsten Demo sind am 15. und 16. August in Hamburg und Kiel und natürlich die Großdemo am 29. August in Berlin", schreibt Dr. Bodo Schiffmann.

Dr. Schiffmann weiter: "Michael Ballweg und ich bitten um euer Verständnis, dass wir es nicht mehr schaffen alle E-Mails zu lesen und wir würden uns freuen wenn ihr uns helft unsere Arbeit weiter zu machen, die wir bisher glaube ich nicht so schlecht gemacht haben. Wir schaffen es nicht auf eure Anregungen einzugehen wir haben mittlerweile ein gutes Team etabliert und werden durch die vielen Verbesserungsvorschläge leider eher gelähmt als dass wir dadurch in der Lage wären effektiv zu arbeiten.

Das mag jetzt arrogant klingen, das ist aber nicht so gemeint sondern es ist dein Hilferuf. Wir können nicht auf jeden einzelnen Wunsch eingehen und wir können auch nicht jeden einzelnen Vorschlag aufgreifen. Selbstverständlich versuchen wir die meisten E-Mails zu lesen weil wir uns auch gerne informieren was ihr uns sagen möchtet. Dazu gibt es ein paar goldene Regeln die wichtigste ist: fasse dich kurz schicke keine E-Mails mit Sprachnachrichten oder mit Video Links, denn wir haben keine Zeit diese abzuhören und anzuschauen. Bitte unterstützt unsere Arbeit auf den einzelnen Kanälen, das gilt für die freien Medien wie Ken FM, Rubikon, Nuoviso, BittelTV und ungezählte andere. Wie auch für die wichtigen Initiativen: Ärzte für Aufklärung, Lehrer für Aufklärung, Anwälte für Aufklärung, Eltern stehen auf, ich bin anderer Meinung, demokratische Widerstand, Mutigmacher Um nur einige zu nennen. Ich schaffe es auch leider nicht mehr alle einzeln aufzulisten denn es sind gottseidank mittlerweile so viele geworden dass wir immer mehr werden können. Vielen Dank für eure Unterstützung und dass ihr da seid ihr gibt uns Kraft und eure vielen lieben Nachrichten haben uns natürlich erreicht und wir sind sehr glücklich und dankbar dass es euch alle gibt."

Quelle: Dr. Bodo Schiffmann / Mara-34