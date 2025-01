Aluminium in Impfungen – Auslöser von Alzheimer und Autismus?

Seit Jahrzehnten steigen die Autismusraten bei Kindern und die Alzheimerraten bei älteren Menschen an. Prof. Christopher Exley erforschte über 30 Jahre lang, was Aluminium im Menschen anrichtet. Aluminium wird unter anderem in Impfungen als Zusatzstoff verwendet. Im Gehirn von Menschen, die an Alzheimer und Autismus erkrankten, ist vermehrt Aluminium nachweisbar. Dies konnte Exley in seinen Studien belegen. Doch die Wissenschaft und Medizin zeigt kein Interesse an seinen Forschungen. Im Gegenteil, die Forschungsgelder wurden ihm sogar noch gestrichen. Wer steckt wohl dahinter?

Professor Christopher Exley ist ein hochgelobter Biologe, weltweit der bedeutendste Experte für Aluminium und Mitglied der Royal Society of Biology – eine Anerkennung, die nur wenige Wissenschaftler erreichen. Ihm wurden im vergangenen Jahr Forschungsgelder für seine langjährige Arbeit über die Toxizität von Aluminium gestrichen. Er erforschte den Einfluss dieses Metalles bei Krankheiten wie Alzheimer und Autismus und seine Rolle als Adjuvans in Impfstoffen. Wie konnte es dazu kommen?...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV