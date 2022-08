Olaf Scholz und seine Rolle im Cum-Ex-Skandal

Cum-Ex ist der größte Steuerbetrug in der deutschen Geschichte, bei der das deutsche Volk um Milliardenbeträge betrogen wurde. Olaf Scholz verurteilte diese Machenschaften als "Riesenschweinerei". Dabei zeichnete sich gerade er bei der Aufklärung dieses Skandals durch Vertuschung und Unwahrheit aus.

Cum-Ex ist der größte Steuerbetrug in der deutschen Geschichte, bei der Banken und Investoren das deutsche Volk um Milliardenbeträge betrogen haben. Über ein ausgeklügeltes System wurden nie gezahlte Steuern erstattet. Entstandener Steuerschaden: geschätzte zwölf Milliarden Euro.

Olaf Scholz verurteilte diese Machenschaften aufs Schärfste als "frech, dreist, verachtenswert" und "Riesenschweinerei". Dabei ist seine eigene Rolle bei diesem Skandal äußerst zweifelhaft.

Beteiligt an diesem Steuerbetrug war unter anderen das renommierte Hamburger Bankhaus M. M. Warburg & Co. Dieses sollte unrechtmäßig ausgezahlte Gelder in Höhe von 47 Millionen Euro zurückerstatten. Jedoch verzichtete das Finanzamt Hamburg plötzlich aus unerklärlichen Gründen auf die Rückforderung der Millionensumme. Zu dieser Zeit war Olaf Scholz Erster Bürgermeister von Hamburg.

Als gegen Scholz wegen Verdachts der politischen Einflussnahme ermittelt wurde, verschwieg er mehrere Treffen mit einem Miteigentümer der Warburg-Bank. Als diese Treffen aufgedeckt wurden, konnte Scholz sich nicht mehr an die Gesprächsinhalte erinnern. Scholz zeichnete sich bei der Aufklärung des Skandals, bei dem das Volk um hart erarbeitete Steuergelder betrogen wurde, durch Vertuschung und Unwahrheit aus.

Quelle: Kla.TV