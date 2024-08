Christian Köhlert: Die Matrix-Hypothese

Die Gesellschaft ist im Wandel. Die gängige Wissenschaft kommt an ihre Grenzen. Mit alten Dogmen lassen sich neue Erkenntnisse nicht mehr erklären. Sollten wir in Zeiten der "künstlichen Intelligenz" umdenken? Oder: Selber denken? Unter der Prämisse, dass unsere scheinbar physische Realität nur ein geistiges Konstrukt ist, lassen sich viele Anomalien und Merkwürdigkeiten in ein ganzheitliches Erklär-Modell einbinden. Wenn man sich auf solch ein Gedankenkonstrukt einlässt.

Das Gespräch führte Alex Quint.

Quelle: eingeSCHENKt.TV