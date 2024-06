Putin nimmt AfD in Schutz: Keine Neonazis!

Ein genialer Schachzug des russischen Präsidenten. Nicht nur, dass Putin erstmals direkt die AfD vom „Nazi-Vorwurf“ in Schutz genommen und damit offiziell eine potentielle Zusammenarbeit zwischen Russland und einer AfD-beteiligten Regierung in Aussicht gestellt hat. Auch bezüglich der immer aggressiveren NATO-Interventionen in der Ukraine wurde eine folgenschwere aber clevere Reaktion seitens Russland in Aussicht gestellt.

Was genau gesagt wurde, mit was der Westen nun rechnen muss und wie eingeschnappt Kanzler Scholz reagierte, erfahren Sie jetzt von Jürgen Elsässer und André Poggenburg. Quelle: COMPACT-TV