COMPACT-Verbot – Teil 2: Jürgen und Näncy

COMPACT ist zurück – stärker als je zuvor. Im zweiten Teil unserer dreiteiligen Dokumentation zeigen wir Ihnen, wie COMPACT und sein Chefredakteur auf die Verbotsverfügung reagierten. Und auch Dr. Stephanie Elsässer kommt zu Wort – und berichtet, was sie durchmachen musste. Am Morgen des 16. Juli rückte eine Armada von schwer bewaffneten und vermummten Polizisten vor unserem Redaktionsgebäude in Falkensee an, um das kurz zuvor von Bundesinnenminister Nancy Faeser erlassene Verbot der COMPACT Magazin GmbH und ihrer Tochter CONSPECT Film GmbH zu vollstrecken.

Alles, was nicht niet- und nagelfest war – Computer, Kameras, Archive, Schreibtische und sogar die inzwischen berühmten „rechtsdrehenden Bürostühle“ – wurden von den Beamten aus Redaktion und Studio geschleppt und mit Lkw abtransportiert. Die unfassbaren Szenen sehen Sie in Teil 1 dieser Doku. In diesem zweiten Teil lassen wir noch einmal Revue passieren, wie die COMPACT-Mannschaft auf diesen schweren Schlag des Regimes reagierte. Dabei geht es auch um das Projekt „Näncy“, mit dem die Verleger Hendrik Sodenkamp und Anselm Lenz eine Bresche für Meinungs- und Pressefreiheit schlugen. Ausführlich zu Wort kommt auch Dr. Stephanie Elsässer, die am Tag der Hausdurchsuchung und danach eine schlimme Zeit durchlebte. Unser Cutter hat die wichtigsten Szenen der letzten vier Wochen – vom Verbot am 16. Juli bis zur vorläufigen Aufhebung am 14. August – zusammengestellt und zu einer dreiteiligen Doku verarbeitet.

Quelle: COMPACT-TV