Nachrichten AUF1 vom 23. Juni 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Österreich: Abrücken vom Corona-Impfzwang, um Implosion der ÖVP aufzuhalten? + Martin Kaser im AUF1-Exklusivgespräch: „Die Entwicklung geht Richtung Diktatur“ + Wovor Bhakdi warnte: Biontech-Chef Sahin will Impfstoff-Zulassung ohne Studien + Patho-Vacc-Kongress in Salzburg: Coronakritische Ärzte vernetzen sich + Wegen farblicher Nähe zu den Reichsfarben: Shitstorm wegen neuen Fußball-Trikots + Keine Lust mehr auf das Staatsfernsehen: Schauspielerin Senta Auth kommt zu AUF1 + AUF1 lässt keinen kalt: Ob man uns mag oder nicht – immer mehr kennen uns + Die gute Nachricht: Midsommer in Schweden

Kurzmeldungen:



+ US-Marionette weg: Globalistisches Regime in Bulgarien gestrauchelt + Klimaschwindel: 17 Mal mehr Kälte- als Hitzetote + Wegen Spionagekameras: Berliner Polizei verbietet Tesla-Zufahrt + Transvestiten nicht zugelassen: FIFA ändert Regeln für „Transfrauen“ + Energiekrise: Habeck ruft Gas-„Alarmstufe“ aus

Quelle: AUF1