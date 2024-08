20. AZK – von Lois Sasek: Vernetzung macht‘s möglich … (Nachwort zu David Icke)

Vernetzung in ECHT, das meint verbunden sein von Mensch zu Mensch und von Herz zu Herz. Warum das gerade JETZT das Gebot der Stunde ist und wie das z.B. in Brasilien oder Grönland war, erklärt Produktionsleiterin Lois Sasek. Vielleicht kennst gerade DU eine Schlüsselperson aus einem Land?! Dann melde DICH doch heute noch bei Kla.TV! www.kla.tv/vernetzung

Ich möchte ein Hoch auf die Vernetzung aussprechen. Ich habe wirklich seit vielen Jahren immer wieder und immer wieder auch unsere Leute ermutigt, dass wir zum Beispiel irgendwie Kontakt mit David Icke aufnehmen können. Das hat aber mehrere Jahre gedauert. Wir haben es immer wieder versucht, bis es geklappt hat. Und heute ist darum für mich echt ein großer Festtag.

Es ist wirklich schön, dass das geklappt hat, dass David Icke hier bei uns reden konnte. Das war das erste Video als Familie, Aufklärungsvideo, das wir gesehen haben. Ich war noch ein Kind, das hat mich schon dort sehr im Herzen berührt. Darum ein großer Tag heute, Jubiläumskonferenz. Und so sind wir jetzt auch schon mit Hunderten solchen Schlüsselpersonen vernetzt, mit Aufklärern aus aller Welt.

Und ich möchte euch an dieser Stelle auch einfach ermutigen, vernetzt euch wirklich bei jeder Gelegenheit, in ECHT. Weil, wenn das Netz ausgeschaltet wird oder wir komplett zensiert werden, dann sind wir in ECHT verbunden von Mensch zu Mensch und von Herz zu Herz. Und wenn auch ihr zum Beispiel Kontakt bekommt zu wichtigen Schlüsselpersonen [www.kla.tv/vernetzung] oder alternativen Sendern, dann meldet es uns einfach. Wir müssen uns einfach vernetzen. Auch in die Länder der Welt. Wir sind zum Beispiel seit Anfang Jahr, bereits mit zehn weiteren Ländern vernetzt, weil wir uns einfach darauf fokussiert haben. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir möchten uns jetzt mit Brasilien vernetzen. Haben uns aufgeteilt, wer sich mit welchem Land vernetzt. Heute sind viele Leute, einige Leute aus Brasilien dabei, aus Finnland und vielen anderen Ländern, wo wir Anfang Jahr noch dachten, da müssen wir irgendwie hinkommen. Und übrigens begrüßen wir noch ein Land heute, und zwar Grönland. Es sind Meldungen reingekommen, bis viertel nach zehn und darüber hinaus. Also sind jetzt bereits 63 Länder live dabei. Ich habe sie nochmal alle hier draufgeschrieben, die jetzt gerade zugeschaltet sind. Und ich danke euch wirklich allen, dass ihr uns helft, uns weiter zu vernetzen. Stefan Magnet hat es gesagt, es braucht besonders eben die unscheinbaren Leute auch im Hintergrund, und das betrifft ja auch allem voran die Vernetzung. Vielleicht kennst du gerade eine Schlüsselperson aus einem Land, und dann hast du den Schlüssel in der Hand für Millionen Menschen, die wieder aufwachen, zu einem größeren Dominostein werden. Versteht ihr?

Und so werden wir immer mehr Masse gewinnen. Die Eberts haben es ja gesungen. Wir werden immer mehr. Und heute sind eben Hunderte Menschen auch dabei, übrigens auch ohne Kamera. Und die möchte ich eigentlich auch noch grüßen. Die wollte ich euch jetzt hier auch noch zeigen. Zum Beispiel sind über 20 Leute aus Teneriffa dabei. Hier grüßen uns einige von ihnen mit einem Fotogruß. Oder in Frankreich haben sich Dutzende Menschen ohne Kamera eingewählt. Überall sind Gruppen ohne Webcam. Und hier seht ihr einige, die uns über diesen Weg eben auch noch zuwinken möchten. Winken wir mal schön zurück und connecten uns ganz besonders mit ihnen allen. Winke, winke, ja. Es konnten ja, wie gesagt, nicht alle die Webcam freigeben. Oft sind es dann auch die Grenzen von Internet-Bandbreite oder was auch immer.

Das war nur kurz wieder ein Warmlaufen, zu merken, wir sind überall. Bei den einen ist es Morgen, bei den anderen Mittag, bei den anderen Abend und bei den anderen Nacht. Alles klar. Dann, Papa, danke. Danke, Lois, für diese inspirierende Weise, wie du immer wieder die Menschen in die Vernetzung, in unser Spinnennetz reinkriegst. Ja, wir müssen uns vernetzen. Wow, wow, was für ein Tag. Jetzt geht es weiter. Wir kommen zu einer nächsten Koryphäe. [Titel: Fortsetzung folgt …]

Quelle: Kla.TV