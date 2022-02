Basta Berlin (116) – Das Ende der Pandemie?

Absurde Regeln, unwissenschaftliche Maßnahmen, Eingriffe in die Freiheit und eine unglaubliche Verschwendung von Steuergeld: Die Pandemie hat einiges zu bieten. Doch langsam aber sicher werden Panikmacher und Corona-Hardliner von der Realität eingeholt. Kommt jetzt der tiefe Fall von Lauterbach & Co? SNA präsentiert gleich mehrere Gründe in einer weiteren Folge Basta Berlin...

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und SNA News-Politikchef Marcel Joppa schauen sich heute politische Begründungen von Maßnahmen an, die doch mehr als zweifelhaft scheinen. Und es gibt viel zu hinterfragen: Warum verstrickt sich der Gesundheitsminister in immer mehr Widersprüche? Schwindet die öffentliche Glaubwürdigkeit von Christian Drosten? Was ist plötzlich in Christian Lindner und Markus Söder gefahren? Und hat sich der Bundespräsident tatsächlich für einen teuren Schildbürgerstreich vor den Karren spannen lassen? Urteilen Sie selbst. Basta Berlin - Ihre Grundimmunisierung gegen Panik und Depression. Quelle: SNA News (Deutschland)