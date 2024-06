Selbstbestimmung - aber nur wenn Big-Pharma verdient!

Seit dem 12. April 2024 gilt in Deutschland das neue Selbstbestimmungsgesetz. Aber wo beginnt die Selbstbestimmung und wie weit reicht Sie? Ein Vater zieht seine Schlüsse daraus, was sein junger Sohn selbst bestimmen darf und was nicht.

Ja, hallo, ich bin Günther, wohne jetzt seit 61 Jahren in Deutschland und mich bewegt es mal, was zum neuen Selbstbestimmungsgesetz zu sagen, das am 12. 04. dieses Jahres vom Bundestag verabschiedet wurde. Ich lese es mal kurz vor, ein paar Auszüge von der Einleitung selbstbestimmt leben zu können, ist fundamental für alle Menschen. Die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Achtung der Privatsphäre und die Nichtdiskriminierung gehören zu den durch das Grundgesetz garantierten Rechten. Dafür soll das veraltete und zum Teil verfassungswidrige Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1980 aufgehoben und durch eine einheitliche Regelung ersetzt werden, mit der Menschen ihren Geschlechtseintrag oder ihren Vornamen per Selbstauskunft beim Standesamt ändern können. Und unten ist so eine Änderung, da steht, Minderjährige ab 14 Jahren sollen die notwendige Erklärung selbst abgeben können...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV