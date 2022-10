NATO trainiert ab Montag den Atomkrieg: COMPACT.DerTag am 14. Oktober

Ab Montag trainiert die NATO den Atomkrieg. Mitten in der heißesten Konfrontation mit Russland seit 1945. Mitten in Europa, mitten in Deutschland, etwa im rheinland-pfälzischen Büchel. Ist das die Weltuntergangsmaschine, vor der in Stanley Kubricks Film “Doktor Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben” gewarnt wurde? Herzlich willkommen zu COMPACT.DerTag am 14. Oktober.

Das sind einige unserer Themen: •Spionage: Zu Besuch beim BND •Tödlich: Das Ende der Vernunft •Freddy: Täglich grüßt der Muezzin •Able Archer: Spiel mit dem Feuer Quelle: COMPACTTV