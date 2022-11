Nachrichten AUF1 vom 9. November 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Nora Hesse.

Dies sind die Themen:

+ Nordamerika: Jetzt auch US-Zwischenwahlen von Manipulationsvorwürfen überschattet

+ Klima-Schwindel: Was sind die wahren Fakten?

+ Wirtschaft: VW-Doppelmoral – Werbestopp auf Twitter, Sponsoring in Katar

+ Leipzig: Statt für Sicherheit zu sorgen, kooperiert die Polizei mit den Antifa-Banden

+ Covid-Injektionen: STIKO-Impfempfehlung für Kinder kommt Impfzwang gleich

+ Asyl-Invasion: Türkische Schlepper erschießen bulgarischen Polizisten an der Grenze

+ Putin-Anhänger Robert Stelzl über Russland: „Eine normale, traditionelle Gesellschaft“

+ Buchtipp der Woche: „Der Klima-Lockdown“ von Hans Jörg Schmidt

Kurzmeldungen:

+ Öko-Terrorismus: Klima-Irrer will Pipelines zerstören

+ Wegen E-Umstellung: Schaeffler baut 1000 Stellen in Deutschland ab

+ Massiver Stellenabbau bei Meta: Zensur-Plattform immer unbeliebter

+ Inflation: Hohe Preise gefährden Bio-Nahrungsmittel

+ Katar: WM-Botschafter nennt Schwulsein „geistigen Schaden“

Quelle: AUF1